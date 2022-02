Attivati due tirocini formativi per i giovani a Casal Velino

CASAL VELINO. Al via i tirocini formativi presso il Comune di Casal Velino. La Regione Campania, infatti, ha accolto la domanda dell’Ente per l’attivazione di tirocini nell’ambito del progetto “Garanzia Giovani”. Due quelli previsti nel centro cilentano e dedicati ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni.

Il primo tirocinio è relativo a personale non qualificato nell’agricoltura e nella manutenzione del verde. Potranno accedervi coloro in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola secondaria di primo grado. Il tirocinante supporterà le attività eseguendo lavori manuali non qualificati nella cura di piante, fiori o alberi in parchi o giardini; vangano e irrigano il terreno, mantengono pulite le aiuole, le diserbano manualmente dalle piante infestanti, spostano attrezzi, caricano e scaricano i mezzi che li trasportano.

Un ulteriore tirocinio è relativo ad addetti ai servizi di custodia di edifici. Anche in questo caso risulta necessario iiploma di scuola secondaria di primo grado. Il tirocinante eseguirà attività e lavori manuali non qualificati.

C’è tempo per candidarsi fino al 27 febbraio attraverso il portale www.cliclavoro.lavorocampania.it