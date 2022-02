Marina di Camerota: motopesca soccorsa dalla guardia costiera

PALINURO. Motopesca soccorso dalla Capitaneria. Soccorso dalla Guardia Costiera un motopesca della locale marineria.

A bordo due camerotani rimasti in avaria poco prima del tramonto con la propria unità nelle acque antistanti la Baia del Buondormire.

Sono stati gli stessi pescatori a lanciare immediatamente l’allarme una volta accortisi del pericolo causato da un malfunzionamento dei motori.

Tempestivo l’intervento della motovedetta SAR dislocata presso il porto di Marina di Camerota. Inviato sul posto in assistenza dal personale in servizio presso la sala operativa dell’ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro anche un motopesca che si trovava in quel momento a poca distanza dai malcapitati.

Intercettata l’unitá, il motopesca e gli occupanti dell’unitá sono stati condotti all’ormeggio in sicurezza nel porto di Marina di Camerota.