Montesano, nasce registro pubblico delle badanti

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Dopo il registro Baby sitter che ha ricevuto diverse domande consultabili, l’Amministrazione, con apposita Delibera di Giunta, ha promosso il Registro comunale Badanti al fine di facilitare i cittadini in tema di assistenza familiare sostenendo Domanda-offerta tra chi cerca lavoro e chi ha bisogno di una badante garantendo la qualità del servizio.

Il Registro Pubblico per Badanti, costantemente aggiornato, consente:

-alle persone che cercano lavoro come badanti di proporsi alle famiglie interessate;

-alle famiglie di avere la possibilità di individuare dei candidati idonei alle proprie esigenze per l’assistenza.

“Un’iniziativa per favorire le politiche dell’assistenza, l’occupazione, le pari opportunità, l’inclusione”, spiega il sindaco Giuseppe Rinaldi.

Il modulo per aderire è scaricabile dal sito del Comune di Montesano (www.comune.montesano.sa.it).

Le domande e gli allegati richiesti dovranno essere inviate in formato pdf al seguente indirizzo e-mail: sindaco@comune.montedano.sa.it o antoniettadeluca@pec.comune.montesano.sa.itPer ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al 0975/865221 o 0975/865235.