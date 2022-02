“Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale”: Castellabate aderisce al progetto

E’ stata confermata, con delibera di Giunta n. 18/2022 , l’adesione del Comune di Castellabate al Progetto “educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale” promosso da Osservatorio permanente per la cultura alla Legalità e alla Sicurezza.

Tale iniziativa è rivolta alle scuole, con l’obiettivo di costruire un percorso articolato dove i protagonisti sono le regole e gli studenti.

Verranno svolti diversi incontri tra studenti e professionisti in cui verranno trattate tematiche inerenti alla legalità e rispetto delle regole.

Tramite il concorso “legalità video smart-Liberi di creare”, gli studenti potranno concretamente rappresentare ciò che hanno appreso sulle tematiche affrontate durante questi seminari.

“Non potevamo non aderire a questo progetto ad alto valore educativo in tema di sicurezza e legalità. Ritengo che i nostri giovani debbano affrontare tematiche sociali così importanti a scuola, proprio perché essa è il luogo preposto alla crescita culturale, cognitiva, sociale e personale di ogni studente. L’impegno da parte di tutti noi deve essere costante per garantire l’educazione alla legalità nelle nostre scuole, perché solo grazie a questa è possibile garantire il benessere dell’uomo e del cittadino”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Il Comune, in forte sinergia con la scuola, deve essere promotore di progetti così fortemente educativi. I valori di legalità e rispetto delle regole devono essere alla base della società civile, nella quale ciascuno possa privilegiare comportamenti sociali rispetto a quelli individuali”, afferma l’Assessore alla pubblica Istruzione, Marianna Carbutti.