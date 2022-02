Émilien Martin: diverse le segnalazioni da Agropoli sul ragazzo francese scomparso

AGROPOLI. Continuano le ricerche di Émilien Martin, il giovane allontanatosi dalla sua abitazione nel nord della Francia ormai da quasi tre anni. La scorsa settimana si sono moltiplicate le segnalazioni provenienti da Agropoli. Più persone lo avrebbero visto in città insieme ad un cane bianco. “Il cane aveva il pelo bianco e pulitissimo. Non sembrava facesse la vita da barbone”, dice una negoziante di via Piave. Il giovane in questione aveva l’accento francese.

A questa testimonianza se ne aggiunge un’altra risalente ad inizio febbraio, quando qualcuno sostiene di averlo incontrato all’angolo tra via Filippo Patella e Corso Garibaldi.

Scomparsa di Émilien Martin: il caso a “Chi l’ha visto?”

Per ora non c’è nulla di certo; la trasmissione “Chi l’ha visto?”, che pure si è dedicata al caso, ha seguito le indicazioni di alcuni presunti avvistamenti spostandosi da Mercato Cilento, nel Comune di Perdifumo, ad Omignano e da qui a Poderia di Celle di Bulgheria. Pure qui sono certi di aver visto Émilien Martin.

La storia

Purtroppo, però, oltre ad alcune testimonianze non c’è ancora nessuna conferma; tra l’altro nelle scorse settimane c’è stato anche un altro giovane avventuriero solitario che ha attraversato il Cilento. Si tratta di un ragazzo che, in compagnia del suo cane, si aggirava nell’area nord del territorio e non è escluso che sia stato confuso con Émilien.

Le ultime notizie sul giovane francese lo vedevano a Marsiglia a bordo di una barca a vela dopo essere risalito dalla Sicilia e dalla Calabria, toccando anche Sardegna e Corsica. Poi, giunto a casa di un’amica, è sceso nuovamente in Italia, anziché raggiungere i genitori nel nord della Francia. Prima del Cilento, infatti, l’ultimo avvistamento di Émilien Martin è stato a Ventimiglia e Genova.