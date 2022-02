Riqualificazione campo da tennis: Torre Orsaia punta a finanziamenti

TORRE ORSAIA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro Vicino, programma interventi di riqualificazione al campo da tennis sito in Via Dante Alighieri.

Il progetto

E’ stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo pari a € 59.982,00 di cui € 47.800,00 per lavori e € 12.182,00 di somme messe a disposizione.

La Regione Campania, ha individuato l’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport), come soggetto a sostegno delle attività sportive e dei relativi impianti, mettendo a disposizione, contributi non superiori a € 500.000,00.

A questo proposito, proprio l’ARUS, ha approvato e pubblicato un avviso contenente la manifestazione di interesse per l’erogazione di un contributo.

L’Ente, punta a finanziamenti, per questo motivo ha stabilito la candidatura all’avviso pubblico, individuando il campo da tennis come intervento prioritario.

Il commento

“Come amministrazione, riteniamo, fondamentale, promuovere lo sport in ogni sua forma, garantendo anche la massima sicurezza e i migliori servizi. Il Palazzetto polivalente, costituisce un importante punto di riferimento per le attività sportive, intendiamo quindi provvedere alla riqualificazione del campo da tennis”– così fanno sapere da palazzo di città.

Di recente a Torre Orsaia sono stati attivati anche da campi da padel, uno sport che sta spopolando sul territorio.