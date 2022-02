Incidenti nel salernitano: morti due giovani nelle ultime 48 ore

È un ragazzo di 22 anni, Marcello Panierllo, la vittima dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via lo porto sulla strada 268 nel comune di Scafati. La vittima era in sella ad una moto quando secondo le prime ricostruzioni si sarebbe scontrato con un’auto.

Inutile l’intervento dei mezzi di soccorso. Le ferite riportate nell’impatto sarebbero state fatali per il 22enne. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro ragazzo.

Le persone a bordo dell’automobile sono prima fuggite, poi in tarda serata si sono costituite alla stazione dei carabinieri di Torre Annunziata. La vettura a bordo della quale hanno fatto l’incidente è risultata rubata alcuni giorni fa a Cava dei Tirreni. La lettura aveva una targa tedesca falsa.

Soltanto 24 ore prima un altro tragico decesso. Un poliziotto di 35 anni, Michele Avella, è deceduto in un sinistro avvenuto nel rione Sant’Anna.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sarebbe finito con violenza contro un’auto parcheggiata per evitare un camion fermo sulla carreggiata. Michele Avella è morto sul colpo, inutili i soccorsi.