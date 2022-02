Genoa-Salernitana: le probabili formazioni dello scontro salvezza

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta domani al Genoa dopo il pari con lo Spezia. Allo stadio “Stadio Luigi Ferraris” infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 15:00, dall’intreccio con i liguri di Blessi, La gara della venticinquesima giornata di Serie A, visibile su Dazn,, sarà diretta da diretta dal sig. Marco Di Bello di Brindisi.



Genoa- Salernitana: le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Masiello, Vanheusden, Vasquez; Sturato, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. Allenatore: Blessin.

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Mikael, Perotti. Allenatore: Colantuono.

Le parole di Colantuono

“Quella di domenica sarà una gara molto importante e dovremo giocare con grande compattezza, cercando di sfruttare le occasioni che capiteranno. Nell’ultima gara la squadra mi è piaciuta, ho visto cose buone specialmente nel secondo tempo e non abbiamo concesso quasi nulla. Gli episodi e la fortuna sono determinanti in una partita e non sono stati dalla nostra parte ma sono ottimista per il futuro. Il Genoa è una squadra che lotta e ha gran ritmo, servirà grande attenzione. La fisicità è un loro punto di forza quindi immagino che il duello fisico e la corsa saranno predominanti e bisognerà considerare anche questo per la scelta della migliore formazione da schierare. Mi aspetto una partita dai ritmi alti e molto combattuta perché la posta in palio è altissima. Servirà una prestazione importante per spuntarla, dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità perché è una partita da non sbagliare”.

I precedenti del match

Sarà il quarto confronto in Serie A tra Genoa e Salernitana quello in programma domenica alle 15:00 allo Stadio “Luigi Ferraris”. Nessun pareggio nelle precedenti tre sfide tra le due squadre in massima serie: due vittorie campane e una ligure, tutti successi arrivati in casa. Decisamente più ricco il bilancio in Serie B dove Genoa e Salernitana si sono affrontate 24 volte: 10 vittorie dei rossoblu, cinque pareggi e nove vittorie dei granata.

Pillole granata sulla gara

Contro il Genoa è arrivata la prima delle tre vittorie in questo campionato della Salernitana: nella sua storia in Serie A la squadra campana non ha mai vinto entrambe le sfide stagionali contro una singola avversaria. Simone Verdi è il giocatore che ha segnato più gol su punizione diretta in Serie A dalla stagione 2016/17 in avanti (otto). Inoltre le prime 43 presenze in Serie A di Diego Perotti sono arrivate con la maglia del Genoa, con cui ha segnato cinque gol di campionato tra il 2014 e il 2016 – l’argentino ha preso parte a due reti in quattro sfide contro i rossoblu nella competizione, grazie a un assist nel 2016 e una rete nel 2017.