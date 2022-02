Emergenza sangue: a Vallo continuano le iniziative per donare

VALLO DELLA LUCANIA. Continuano le giornate organizzate per donare il sangue, ideate dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, dopo i numerosi riscontri positivi avvenuti nelle molteplici giornate organizzate. Le iniziative promosse dall’Associazione, infatti, continuano negli ospedali del territorio del Cilento per favorire le donazioni di sangue.

Donazioni sangue: l’appuntamento

L’appuntamento è domenica 13 febbraio presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove sarà possibile donare il sangue dalle ore 8:30 alle 13:00.

Inoltre, è possibile donare il sangue anche dal lunedì al sabato presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Vallo della Lucania e presso l’unità di raccolta dell’ospedale di Sapri.

L’importanza delle donazioni

La donazione è un vero e proprio atto d’amore verso gli altri perché salva una vita, ma allo stesso tempo anche verso se stessi perché permette anche di controllare il proprio stato di salute.

È molto importante iniziare a donare fin da giovani, per questo l’associazione invita tutti gli studenti delle scuole superiori, che abbiano compiuto la maggiore età, a recarsi presso i centri trasfusionali. Inoltre partecipare a una giornata di donazione del sangue può valere come credito formativo scolastico (in base al regolamento della scuola di appartenenza).