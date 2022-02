Vallo, lite tra studenti: 14enne in ospedale

Un ragazzo di quattordici anni é arrivato ieri mattina all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania con un occhio tumefatto ed altre ferite al volto. E’ stato accompagnato dalla madre al pronto soccorso dopo una violenta lite con un altro coetaneo.

L’episodio di violenza si è verificato in ambito scolastico.

L’adolescente, che frequenta la scuola media Andrea Torre, è stato preso a pugni da un altro ragazzo, suo compagno di classe. Forse tra i due c’erano già stati altri litigi.

Il ragazzino finito in ospedale è di origini ucraine e sarebbe stato più volte vittima di bullismo da parte di coetanei perché straniero.

Ieri mattina l’episodio più violento con il quattordicenne che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. È arrivato in ospedale con un occhio completamente livido e ferite al naso. Il ragazzino e la madre sono arrivati al Pronto Soccorso visibilmente scossi. La donna è stata chiamata dalla scuola dopo l’episodio di violenza accaduto in classe nella prima mattinata.

Secondo una prima ricostruire entrambi i ragazzini stavano in aula. Era in corso una lezione quando improvvisamente uno dei due si è alzato dalla sedia e si è allontanato dal banco dirigendosi verso il compagno. A quel punto lo avrebbe preso a pugni.

Tutto è accaduto in pochi attimi sotto lo sguardo sorpreso, impaurito ed impotente degli altri studenti presenti in classe e della stessa docente. L’insegnante ha provveduto subito a separali. È stata quindi avvisata la mamma del ragazzo ferito, e il quattordicenne è stato accompagnato in ospedale.

Resta da capire il perché dell’improvvisa reazione di violenza dell’altro quattordicenne. Secondo quanto riferito dal ragazzo finito in ospedale, più volte era già stato preso di mira dal compagno per le sue origini straniere.

Sulle reali cause dell’episodio sta lavorando la dirigente scolastica Maria Carmen Greco. “Sono stata – dice – subito infornata di quanto accaduto, stiamo ricostruendo l’episodio ma soprattutto vogliamo capire che cosa è realmente accaduto fra i due ragazzi”.

Fatto sta che l’episodio ha suscitato non poco scalpore in ambito scolastico e all’esterno. Purtroppo non è l’unico episodio di violenza che si registra a Vallo della Lucania tra adolescenti.

Qualche giorno fa sempre al San Luca sono arrivate due ragazze con ferite alla testa e capelli strappati dopo una violenta lite con altre ragazze. Quest’ultimo episodio si è verificato all’uscita della scuola nei pressi della stazione dei pullman. La scena di violenza ripresa con i cellulari da altri studenti che hanno assistito al litigio è diventata virale. Dopo l’episodio di ieri cresce l’allarme in città.