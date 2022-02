Vallo: il 14 febbraio salva una vita, dona il sangue con i volontari della Misericordia

VALLO DELLA LUCANIA. “Innamoriamoci della vita”. L’Associazione Misericordia Pisciotta, ha organizzato una giornata dedicata alla donazione del sangue, il 14 febbraio, proprio nel giorno in cui si celebra l’amore.

I volontari de la Misericordia, promuovono, anche quest’anno dopo i consensi dell’anno scorso, un vero e proprio atto d’amore nei confronti del prossimo. Donare il sangue è una scelta di cuore, un atto di solidarietà.

E’ in programma “una giornata per la vita”, i volontari si recheranno presso il centro trasfusionale di Vallo della Lucania. Per aderire alla campagna di sensibilizzazione, basterà segnalare il proprio nome alla sede della Misericordia in Via Foresta, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, oppure contattando i numeri 3497518973- 3381328923.

L’Associazione, garantirà il trasporto e una ricca colazione a tutti i partecipanti.