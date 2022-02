Al via le passeggiate fotografiche, alla scoperta di Felitto

Anche il Comune di Felitto, retto dal sindaco Carmine Casella, ha aderito al progetto “Passeggiate fotografiche nei borghi”.

Il progetto

Nello specifico, il progetto ha l’obiettivo di diffondere il patrimonio artistico- culturale, folkloristico, eno- gastronomico e paesaggistico dei piccoli comuni italiani; mediante l’organizzazione di visite, esperienze ed eventi di formazione per fotoamatori e visitatori appassionati di scatti fotografici nei borghi; per coglierne tipicità e cultura, natura e arte, un connubio perfetto per vivere un’esperienza unica.

Tutte le passeggiate saranno caratterizzate dall’accoglienza con il benvenuto da parte dell’Organizzazione e delle guide del Borgo; briefing di come sarà articolato l’evento e indicazione sui piatti tipici del territorio da scoprire e gustare.

Il commento

“E’ importante promuovere il territorio e le tipicità locali, che rappresentano i punti cardine della nostra amministrazione; questo progetto, va ad inserirsi in un piano di promozione, già messo in atto nel nostro territorio comunale”– così fanno sapere da palazzo di città.