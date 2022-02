Parco Archeologico Velia: iniziati i lavori di restauro delle Terme Romane

VELIA. Hanno preso il via i lavori di restauro del complesso delle Terme Romane ubicate nel quartiere meridionale dell’antica città di Velia.

I lavori

Gli interventi in programma, sono stati finanziati con i fondi PON Cultura e Sviluppo9 2014/2020: Progetto di valorizzazione del Parco archeologico “Velia Città delle acque“.

I punti di forza del complesso termale, è il pavimento mosaicato posto nel frigidarium, che raffigura esseri marini fantastici, avvolti in una cornice di motivi geometrici e floreali.

I lavori che riguardano il progetto di restauro del mosaico, delle strutture murarie e gli ambienti termali, è frutto di una stretta sinergia tra Parco Archeologico di Paestum e Velia, tra il Segretariato Regione Campania e Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.

Anche nel sito Archeologico di Paestum, continuano, incessanti, i lavori di restauro.

Il commento

“Gli elementi in pietra locale (travertino), oggetto del lavoro di restauro e valorizzazione, decoravano in origine la parte alta di un edificio sacro. Questo era dedicato alla divinità dal nome Mens Bona (“la mente buona”, “il buon ricordo”), costruito nei primi decenni del II secolo a.C. nell’area del foro, in seguito alla conquista della città di Paestum da parte dei Romani – spiega la direzione del Parco.

Inoltre è prevista la realizzazione di una nuova struttura in acciaio, posizionata nel piazzale laterale del museo, atta ad esporre le metope oggetto di restauro e creare una sorta di invito ad accedere al giardino del Museo. Infine, verrà creata apposita struttura di sostegno per un pannello didattico esplicativo, al fine di far comprendere ai visitatori la storia, la provenienza e la collocazione architettonica delle metope.