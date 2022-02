L’Almanacco del 9 Febbraio 2022

Almanacco del 9 Febbraio 2022:

Santi del giorno: Sant’Apollonia (Vergine e Martire)

San Rinaldo di Nocera Umbra (Vescovo)

San Marone (Eremita)

San Sabino di Avellino (Vescovo)

San Sabino di Canosa (Vescovo)

San Teliavo (Teliano, Abate)

Sant’Altone (Abate)

Sant’Ansberto (Abate di Fontenelle)

Etimologia: Apollonia, deriva dal nome greco Apollonìa, “dedicata al Dio Apollo”. Con questo nome si ricorda Sant’Apollonia vergine e martire, vissuta nel III secolo ad Alessandria d’Egitto e molto venerata in Italia.

Proverbio del giorno:

La neve di febbraio ingrassa il granaio.

Aforisma del giorno:

Ogni apprezzamento è il prodotto del livello di conoscenza di chi apprezza. (Schopenhauer)

Accadde Oggi:

1955 – Inaugurata la prima metropolitana italiana: Con una nazione intera in procinto di mettersi al volante di un’automobile, la Capitale sceglie la “via sotterranea”, inaugurando l’era underground a livello nazionale.

1867 – Fondato il quotidiano La Stampa: Due edizioni, mattutina e pomeridiana; foliazione ridotta (max 4 pagine); prezzo 5 centesimi di lire. Il 9 febbraio del 1867 si presentò così, nelle edicole di Torino, la Gazzetta Piemontese, lanciata al motto di «Frangar non flectar» (“Mi spezzerò ma non mi piegherò”).

Sei nato oggi? Simpatia e gentilezza ti procurano moltissimi amici. La curiosità ti porta a viaggiare molto e ad avere relazioni con persone straniere. Al lavoro, di cui non ti importa eccessivamente, dedichi il minimo indispensabile di energie e ti prodighi invece in opere di volontariato e di assistenza. Il tuo amore per l’umanità è talmente accentuato che forse sceglierai, volontariamente, di rinunciare a un rapporto di coppia per dedicarti con tutto te stesso a chi soffre.

Celebrità nate in questo giorno:

1943 – Joe Pesci: Una star del genere gangster che lo vede protagonista negli anni Novanta, diretto dai registi più rinomati di Hollywood. Nato a Newark, nello stato del New Jersey da genitori italiani.

1941 – Little Tony: Essere l’Elvis italiano, con passaporto sammarinese, è stata la sua eterna sfida, imitando nei costumi e nelle movenze il “re del rock” di Memphis.

1945 – Mia Farrow: Ha fatto parlare molto di sé, sia per le doti di attrice drammatica, sia per la “movimentata” vita sentimentale, in particolare per la lunga relazione con il celebre regista Woody Allen.

Scomparsi oggi:

1966 – Sophie Tucker Cantante, attrice e speaker radiofonica russa morta nel 1966. Il vero nome era Sonya Kalish ed era soprannominata “The Last of the Red Hot Mamas”; famosa per le sue canzoni comiche e osé, è stata una delle più importanti e famose showgirl in America, nella prima metà del XX secolo.

1881 – Fyodor Dostoyevsky: Padre nobile della letteratura occidentale, Fëdor Michajlovič Dostoevskij, il nome completo, è da molti stimato come lo scrittore più geniale di sempre. Nato a Mosca.