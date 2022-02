La Bcc di Aquara festeggia il suo primo anno ad Agropoli

Ieri primo anno di attività per la filiale di Agropoli, situata in Via Salvo d’Acquisto 18, della Bcc di Aquara diretta dal direttore generale Antonio Marino.

” Siamo felici di rivolgere un pensiero a tutti coloro che hanno preso parte alla sua crescita. Sono stati 12 mesi di obiettivi mirati, di impegno costante e di risultati raggiunti. Vogliamo considerare questo anniversario – afferma Marino – un’ulteriore tappa di un percorso che abbiamo intrapreso, convinti che ve ne siano molte altre da raggiungere, con lo stesso entusiasmo, professionalità e con la stessa tenacia che hanno motivato la Bcc di Aquara fin dagli inizi e che ci hanno permesso di arrivare ad avere 16 sportelli bancari, tutti nella Provincia di Salerno.

Un ringraziamento particolare va ai nostri soci, amici e clienti che, in questo anno, hanno creduto in noi e che ci hanno reso partecipi, con il nostro lavoro, del loro successo.”

“Se oggi siamo qui a festeggiare è soprattutto grazie alla fiducia che i clienti hanno riposto in noi. La nostra Banca si impegna quotidianamente per fornire il miglior servizio possibile – continua Marino – e siamo orgogliosi di aver conquistato, giorno dopo giorno, tanta fiducia, grazie anche al nostro comportamento sempre umile e disponibile”. Il direttore conclude:” Ma vogliamo altresì ringraziare i dipendenti della Filiale (in foto insieme al direttore generale) e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il raggiungimento di questo nuovo traguardo. Guardiamo con entusiasmo al futuro, certi che questa ultima ricorrenza, possa diventare un nuovo punto di partenza. Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra che si vincono i campionati”.