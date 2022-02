Allarme peste suina nel Cilento: “Segnalate morti sospette”

L’allarme peste suina africana mette in allerta l’Ente Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Il direttore Gregorio Romano invita le comunità locali a segnalare eventuali morti sospette di animali, soprattutto di cinghiali.

Peste suina nel Cilento: l’appello

«Se trovate carcasse di ungulati – dice il direttore – non esitate ad allertare subito le autorità sanitarie locali o a segnalarci il caso direttamente». Al momento nel territorio dell’area protetta non si sono verificati casi di peste suina. Tuttavia, secondo le previsioni degli esperti, considerata la velocità del contagio, nel Cilento e Diano tra un mese, massimo un mese e mezzo, potrebbe presentarsi l’emergenza sanitaria anche nel territorio a sud di Salerno se i contagi non saranno fermati prima.

Il problema

La problematica della peste suina è seria. I primi casi sono stati registrati in alcune aree del nord Italia e si teme che la situazione possa interessare anche il comprensorio cilentano.

Nei giorni scorsi i consiglieri regionali M5S hanno incontrato il ministro per le politiche agricole, Stefano Patuanelli. L’Assessorato all’Agricoltura ed il Servizio Veterinario Regionale hanno adottato una serie di misure finalizzate alla prevenzione rivolte a tutto il comparto suinicolo, con il coinvolgimento del settore venatorio regionale e le istituzioni locali.

«Riteniamo indispensabile – ribadisce Romano – che si faccia un lavoro sinergico con il coinvolgimento delle comunità locali, prime sentinelle per segnalare i primi possibili casi».