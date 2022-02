L’Almanacco dell’8 Febbraio 2022

Almanacco dell’8 Febbraio 2022:

Santi del giorno: San Girolamo Emiliani (Sacerdote)

San Laureato (Martire)

San Nicezio (o Niceto) di Besancon (Vescovo)

Sant’Onorato di Milano (Vescovo)

Sant’Invenzio (Evenzio, Vescovo di Pavia)

Santa Quinta (Cointa) d’Alessandria (Martire)

Etimologia: Girolamo, il nome deriva dal greco Ierònymos, composto da hieros, sacro, e onoma, nome, con il significato complessivo di “nome sacro”. La forma latina, dalla quale discendono le varie forme italiane, era Hieronymus.

Proverbio del giorno:

Tutti i mesi dell’anno maledicono un bel febbraio.

Aforisma del giorno:

La castità è la più pericolosa di tutte le pervesioni sessuali. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi:

1865 – Mendel espone la teoria dell’ereditarietà: Nel passaggio da una generazione all’altra di ogni specie di esseri viventi si trasmettono dei caratteri che influiscono sull’aspetto estetico e sulla struttura interna degli ultimi nati.

1976 – Prima al cinema di Taxi Driver: Travis è un reduce della guerra in Vietnam e, come tanti suoi commilitoni, vive un profondo stato di solitudine e alienazione. Non riuscendo a dormire decide di lavorare come tassista.

Sei nato oggi? Prediligi uno stile di vita semplice e sobrio. Hai una mente acuta che ti porta al successo in campo scientifico e soprattutto medico. In amore sei molto esigente: in realtà il tuo spirito autonomo non ha bisogno autentico di legami stabili e dunque sei disposto a rinunciare alla tua libertà solo e se incontrerai davvero l’anima gemella.

Celebrità nate in questo giorno:

1931 – James Dean: La massima «Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi», sua personale interpretazione del “carpe diem” latino, ne ha fatto da bussola alla vita dentro e fuori dal set, costruendone il mito di attore ribelle e solitario, simbolo di una generazione.

1888 – Giuseppe Ungaretti: Maestro riconosciuto dell’ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua “nuova lingua” il modo di fare poesia. Nato ad Alessandria.