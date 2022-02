Jazz’inn 2022: il Cilento candidato per ospitare l’evento

La Fondazione Ampioraggio, è a lavoro per organizzare la VI edizione di Jazz’inn e la II edizione di Jazz’out in primavera ed autunno 2022.

Ecco le località del Cilento

Per questo motivo, sul gruppo Facebook, Ampioraggio, l’innovazione fuori dai luoghi comuni, (clicca qui), è possibile votare, i due territori preferiti, in corsa per ospitare l’evento. 59 i nomi candidati. Anche il Cilento presente tra le località da poter selezionare, saranno i Comuni di Giungano, Centola, Comunità Montana Vallo di Diano, Sant’Arsenio, Gal Casacastra.

Cos’è Jazz’inn e Jazz’out

Jazz’inn è un’iniziativa sperimentata nel 2017 dalla Fondazione Ampioraggio, in occasione del Jazz sotto le stelle di Pietrelcina, creando un connubio tra jazz e innovazione, sperimentando un legame tra pubblico e privato, Lo scopo di Jazz’Inn sarà la valorizzazione del territorio, ma anche delle imprese dell’area, degli operatori socio-economici e delle vocazioni imprenditoriali.

Jazz’inn e Jazz’out, sono manifestazioni ricche di eventi, dedicate a giovani e giovanissimi, amanti della musica, dei borghi e dell’innovazione tecnologica. L’evento si svolge in contest, webinar, musica, seminari; vuole essere un modo per immaginare un nuovo modo di abitare e pensare i borghi: non solo sede di tradizioni locali, ma anche centri di sviluppo e aggregazione; rientrando anche nell’ottica delle indicazioni di sostenibilità e resilienza previste dal PNRR.

Sarà possibile esprimere la propria preferenza, fino al 18 febbraio; il risultato finale sarà tenuto in considerazione dalla commissione, per la decisione finale che è prevista entro la fine di febbraio.