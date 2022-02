Chiusura Facebook e Instagram in Europa? Ecco i motivi

Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa. L’annuncio è arrivato ieri quando è stato reso noto il rapporto annuale della società. Una scelta che sta facendo discutere e riflettere. Ma perché Zuckerberg vuole farlo? In realtà l’ipotesi difficilmente si concretizzerà, ma al centro dello scontro c’è il trattamento dei dati personali: se a Meta non verrà concessa l’opzione di trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani allora il colosso potrebbe essere costretto a chiudere alcune delle sue attività in Ue.

“Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall’Europa”: lo riferisce all’Ansa un portavoce di Meta, la società sotto il cui cappello sono Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. “Le aziende fondamentalmente hanno bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed Ue, e come più di 70 altre aziende in una vasta gamma di settori, mano mano che la situazione si evolve, stiamo monitorando da vicino il potenziale impatto sulle nostre operazioni europee”.

L’annuncio di Meta “è molto recente e non abbiamo commenti da fare al momento”, tuttavia “una cosa deve essere assolutamente chiara: l’Ue stabilisce la sua legislazione tenendo conto dei nostri valori, degli interessi dei consumatori e dei cittadini”. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer.