Agropoli, lavori in via Giotto: eliminati gli alberi. E’ polemica

AGROPOLI. Brutto risveglio per alcuni cittadini di Via Giotto che questa mattina, aprendo la finestra, hanno assistito al taglio degli alberi, a favore di un ampliamento dei marciapiedi. Sono sempre meno, dicono, le aree verdi in Città, sostituite da cemento e pavimentazione. Opere che destano preoccupazione e rabbia di taluni cittadini amanti della natura.

“Via Giotto è una delle vie che apre le porte ad Agropoli, perché collega facilmente la stazione ferroviaria al Lungomare. Molti turisti, quindi, scendendo a piedi dalla stazione, la attraversano per raggiungere il mare e il centro cittadino. Non è un bel biglietto da visita, accoglierli senza il verde, che da sempre contamina la nostra Terra”, spiega una residente.

Ha manifestato interesse all’accaduto anche il Presidente del circolo Legambiente, Mario Salsano, al quale il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, ha chiarito che sono in corso interventi atti ad ampliare il marciapiede per permettere il passaggio anche dei diversamente abili. Gli alberi presenti erano posizionati proprio al centro del marciapiede e sarebbero stati un ostacolo per le persone con disabilità.

“Il marciapiede andava rifatto. Il problema sono le modalità, che escludono la bellezza e il benessere della vegetazione”, sottolineano però alcuni residenti.