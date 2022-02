Vallo: studenti protagonisti delle giornate per la protezione degli animali

A Conclusione delle Giornate di Sensibilizzazione per la protezione degli animali a cura dell’Ente Nazionale Protezione Animali, sezione di Vallo della Lucania, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’lstituto “Mons Alfredo Pinto” di Vallo della Lucania, che con gioia hanno partecipato all’iniziativa, hanno ricevuto in dono l’album degli AMICI CUCCIOLOTTI della PIZZARDI anno 2022, grazie al Commissario dell’ ENPA, di Vallo della Lucania la prof.ssa Noemi Lenza, e la volontaria, la Maestra Venera Gitto insegnante di Ed. Motoria presso l’Istituto Pinto.

I bambini della Scuola Pinto, felicissimi del regalo ricevuto, con la sensibilità che li contraddistingue, hanno deciso di appoggiare l’iniziativa, con l’intento di completare l’album: non si tratta di una raccolta qualsiasi, ma di un’occasione di crescita e di formazione alla natura e all’ambiente che ci circonda, con tutte le sue bellezze.

Le appassionanti storie all’interno dell’album permettono di catturare il cuore e la mente in un viaggio indimenticabile dove si possono visitare luoghi mozzafiato e conoscere personaggi speciali con i quali si riesce a stringere facilmente una salda amicizia. La collezione dell’album di quest’anno è dedicata proprio alla bellezza della natura, alle meravigliose forme e ai colori degli animali più belli che vivono nella natura che ci circonda.

Raccogliere le figurine è un’occasione per sostenere importanti iniziative a favore degli animali, dell’ambiente e dei bambini. Non dimentichiamoci che con otto bustine si riempie una ciotola di cibo per animali, e sempre con l’acquisto delle bustine per completare l’album si sostengono le iniziative contro l’inquinamento per il rispetto della natura, dell’ambiente, degli animali, dei bambini e di tutti!