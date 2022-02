Salernitana-Spezia: le probabili formazioni del posticipo

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta questa sera allo Spezia dopo la sconfitta con il Napoli. Allo stadio “Arechi” infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 20:45, dall’intreccio con i liguri di Thiago Motta. La gara della ventiquattresima giornata di Serie A, visibile su Sky, sarà diretta da diretta dal sig. Paolo Valeri di Roma 2.

Salernitana-Spezia: le probabili formazioni del match

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Ribery, Mousset. Allenatore: Colantuono.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

Le parole di Colantuono

“Dal mercato di gennaio sono arrivati tanti nuovi calciatori e adesso per noi inizia un nuovo campionato. Dobbiamo partire bene già da domani, ci aspetta una partita difficile ma molto importante che non possiamo sbagliare. Lo Spezia è una squadra che ha fatto molto bene nell’ultimo periodo e va rispettata ma dobbiamo giocarci le nostre chances e cominciare a vincere le partite per raggiungere la salvezza. La squadra si è allenata bene ed è cresciuta la qualità, servirà una partita di spessore per ottenere un risultato positivo. Abbiamo ancora un altro allenamento, valuteremo bene la migliore formazione da mettere in campo sapendo che nella squadra deve prevalere sempre un grande equilibrio. I nuovi acquisti sono arrivati per dare una mano al gruppo che ha lottato nelle difficoltà in questi mesi, li accogliamo con molto piacere, e vedremo domani chi giocherà dall’inizio e chi darà il suo contributo a gara in corso. Sono arrivati giocatori esperti che sanno sopperire alle difficoltà durante la partita”.

“Dobbiamo fare un campionato di rincorsa, abbiamo grande necessità di fare punti per conquistare un obiettivo che è ancora alla nostra portata. La società ha deciso di intervenire in maniera importante sul mercato, sono arrivati calciatori importanti e adesso c’è più scelta e maggiore competizione. Qualcuno ha bisogno di un minimo di tempo per essere al massimo della condizione ma i nuovi dovranno entrare in condizione con le gare che andremo a giocare perché non c’è molto tempo. Ci attendono tante partite importanti e contiamo sull’apporto di tutti. Abbiamo ancora due partite che spero ci facciano recuperare, è importante restare attaccati alle squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo. Dobbiamo stringerci con l’ambiente e con i tifosi che non hanno mai lesinato il loro supporto, anche in questi giorni dopo gli allenamenti hanno sempre dimostrato la loro vicinanza alla squadra. Dobbiamo crederci fino alla fine perché ci sono le condizioni per fare bene”.

I precedenti della sfida

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Salernitana e Spezia si sono affrontate 20 volte: avanti nel bilancio i liguri con 11 successi a sette – completano due pareggi. Prossimo confronto tra le due squadre in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio “Arechi”. Lo Spezia ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato contro la Salernitana (tra Serie A e B), dopo che aveva ottenuto appena un successo nelle precedenti cinque (1N, 3P). In particolare tutte le ultime quattro sfide di campionato tra queste due formazioni si sono concluse con un 2-1 per i liguri – l’ultimo successo campano risale al novembre 2018 in Serie B, per 1-0.

Pillole sui granata

Una delle sei reti in Serie A di Riccardo Gagliolo è arrivata proprio contro lo Spezia, nell’ottobre 2020, quando vestiva la maglia del Parma. Inoltre Norbert Gyömbér è il giocatore della Salernitana che in questo campionato conta più contrasti (24), respinte difensive (71) e tiri avversari respinti (20).