Capaccio, al via il secondo intervento sul costone roccioso

Al via questa mattina l’intervento per mettere in sicurezza il versante Est del costone roccioso in zona Madonna del Granato, a Capaccio Paestum, e dunque a rendere più sicura la viabilità sulla provinciale Sp 13.

Nel complesso l’investimento per la riqualificazione ambientale dei due versanti del costone ammonta a circa un milione e mezzo di euro. Si tratta di un intervento finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi del PSR.

“C’è un’altra buona notizia che riguarda la Sp 13: è in arrivo alla Provincia di Salerno un finanziamento della Regione Campania per la viabilità, e dunque anche per la messa in sicurezza di questa importante e trafficata strada”, così il sindaco Franco Alfieri.