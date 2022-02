Atletica Agropoli sugli scudi ai Campionati Italiani di Ancona

L’atleta cilentano Giuseppe Filpi, ai Campionati Italiani Juniores/Promesse indoor di Ancona, si prende il secondo posto sui 60hs promesse. Quello di Ancona è stato un vero e proprio finale thrilling con il podio deciso grazie al Photofinish con ben tre atleti con il crono fermato a 8.01. Questione di millesimi, quindi, che hanno separato Giuseppe Filpi dal successo, andato a Federico Piazzalunga, dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter.

“Un finale così è per cuori forti – commenta il tecnico Angelo Palmieri – le emozioni sono state, e lo sono ancora, contrastanti. Straordinariamente felici per il secondo posto nazionale, rammaricati per essere andati così vicini alla vittoria, soprattutto in virtù di una partenza dai blocchi non eccezionale”

Sempre ad Ancona Matteo Romano, nel triplo, chiude i suoi Campionati Italiani al quinto posto cona la misura di 14.94. Per Matteo una prestazione fortemente condizionata da un fastidio alla caviglia che, come dichiarato dal tecnico Alessandro Canneva, non gli ha permesso di dare il massimo: “Non nascondiamo un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a competere al massimo delle nostre possibilità, la caviglia faceva male rendendo la gara molto difficile.” Amarezza che si trasforma in soddisfazione in virtù dei prossimi appuntamenti: “Siamo contenti dell’esperienza, queste manifestazioni ti fanno crescere. Adesso dobbiamo recuperare dall’infortunio e concentrarci subito sulle gare outdoor” conclude Canneva.

Ad analizzare Ancona, e non solo, interviene anche il DT Agostino Scebi: ”Giuseppe ha fatto una grande gara nonostante i 60hs non sia la sua gara preferita. Può migliorare e limare ulteriormente il suo personale, con grande fiducia per le gare outdoor. Purtroppo Matteo non era top della condizione fisica, fare quasi 15 metri zoppicando non è da tutti. Complimenti a lui ed al suo tecnico”

A completare l’analisi del weekend ritorniamo in Campania con i Campionati Regionali dei lanci invernali che vedono i nostri Alessandro Celotto (45.23 nel Martello giovanile) vincere