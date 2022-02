Agropoli: lunedì riparte la mensa scolastica

AGROPOLI. L’attivazione del servizio mensa ad Agropoli diventa oggetto di scontro tra i genitori. Tutto nasce dalla richiesta di mamme e papà degli studenti che frequentano la scuola primaria di Cafarelli, che attraverso una locandina che circola sui social hanno manifestato il loro dissenso per la mancata attivazione del servizio.

Con un messaggio ironico i genitori hanno ringraziato il sindaco per il disagio aggiungendo che “sta negando ai bambini un diritto e un pasto caldo, un servizio mensilmente pagato dai genitori e non certo offerto gratuitamente dal comune”.

Da palazzo di città ricordano che lo stop al servizio mensa è stato concordato con gli istituti e con la ditta che gestisce il servizio, confermando la riattivazione a partire da lunedì 14 febbraio. “La mensa era stata sospesa dopo le festività natalizie, in considerazione del perdurare dell’emergenza Covid-19 e di problemi di natura organizzativa segnalati dalla ditta che gestisce il servizio – dicono dall’Ente – Alla luce del costante calo dell’indice di positività registrato nell’ultima settimana in città, si è deciso di disporre la riattivazione del servizio. Negli ultimi sette giorni soltanto il 2% dei tamponi analizzati ha fatto riscontrare positività tra bambini in età scolare”.

Una decisione che accontenterà alcuni genitori ma ne scontenterà altri che da tempo invocano la dad e indicano la scuola come luogo di sicuro contagio. “La riapertura delle scuole a gennaio è stata un’imprudenza – dice una mamma – permettere anche la mensa non farebbe che aumentare le possibilità di contagio”