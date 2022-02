L’Almanacco del 6 Febbraio 2022

Almanacco del 6 Febbraio 2022:

Santi del giorno: San Paolo Miki e Compagni (Martiri)

Santa Dorotea (Martire di Cesarea di Cappadocia)

San Brinolfo Algotsson (Vescovo)

Etimologia: Dorotea, Deriva dall’antico nome greco Dorothéa, formato da doron “dono” e da theós “dio”: il significato è quindi “dono di Dio”, e indica ringraziamento a Dio per aver concesso in dono una figlia.

Proverbio del giorno:

Febbraio d’ogni mese è il più corto ed il men cortese.

Aforisma del giorno:

Noi siamo il solo animale abbandonato nudo sulla terra nuda, legato, incatenato, senza aver nulla di cui armarsi e proteggersi se non le spoglie degli altri. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1952 – Inizia il regno di Elisabetta II: “God Save the Queen”. A distanza di oltre un secolo il popolo inglese torna a intonare lo storico inno per la seconda volta, salutando la salita al trono di “Sua Altezza Reale” la Principessa Elisabetta di York. Dopo quella vittoriana, per il Regno Unito s’inaugura un’altra era storica destinata a durare più di qualsiasi altra.

Sei nato oggi? I nati il 6 febbraio presentano una forte necessità, e anche una grande capacità, di essere popolari all’interno del gruppo sociale a cui appartengono: effettivamente, quello che più conta per loro è l’ammirazione e l’elogio delle persone alle quali tengono. Sono di bell’aspetto, affascinanti e affabili ma, soprattutto, in grado di toccare la corda giusta nel cuore della gente. Si preoccupano molto del proprio aspetto ma devono concentrarsi su una alimentazione sana ed equilibrata.

Celebrità nate in questo giorno:

1945 – Bob Marley: Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo nel continente nero.

1778 – Ugo Foscolo: Uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, concepì la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà e arte.

Scomparsi oggi

1918 – Gustav Klimt: Nato a Vienna, nel quartiere di Baumgarten, è considerato uno dei pittori più amati al mondo, in particolare dai giovani, e celebrato nel suo Paese tra i massimi esponenti di quell’Art Nouveau