Rubano zaino a Teggiano, l’appello di Rosaria: aiutatemi a trovarlo

“Mi rivolgo a coloro i quali ieri hanno rotto il finestrino della mia auto e rubato lo zainetto grigio contenente soldi, documenti e valori affettivi nella zona Ponte Filo, tra Teggiano ed Atena, se per umanità possono restituirmi lo zainetto con i documenti e gli oggetti a me cari”.

Questo l’appello di Maria Vittoria Rinaldi, vittima di un furto.

“I soldi li avete avuti almeno ridatemi ciò che a voi non serve ma a me sì – dice Vittoria – Rivolgo l’appello anche a chiunque dovesse trovare un piccolo zainetto di colore grigio di portarlo in caserma oppure davanti casa, anche buttarlo di notte nel piazzale, ci sono documenti e oggetti di valore affettivo, di una persona a me cara che non c’è più”.

“Spero che qualcuno legga questo mio accorato appello”, conclude.