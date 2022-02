Due deleghe per Stanziola alla Provincia: ricambierò la fiducia

Dopo 2 mandati consecutivi il vice presidente della provincia Carmelo Stanziola, attuale sindaco di Centola, lascia il posto al consigliere di Novi Velia Guzzo ma ottiene due pesanti deleghe a palazzo Sant’Agostino: “viabilità e rapporti con l’università”.

Il sindaco Stanziola si dice entusiasta di proseguire il suo impegno nel consiglio provinciale.

“Dopo aver ricoperto in questi anni presso la Provincia di Salerno, con dedizione e rispetto, ruoli importanti e significativi tra cui per due volte anche Vice Presidente, oggi nel ringraziare il Presidente Michele Strianese, mi accingo a ricoprire con entusiasmo le deleghe: Rapporti con l’Universita’ e VIABILITÀ che così come previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, rientra tra le funzioni fondamentali assegnate alla Provincia. Ringrazio, ancora una volta, il Segretario Provinciale del Partito Democratico Enzo Luciano, il nostro riferimento parlamentare del Partito Democratico On.le Piero De Luca, l’amico On.le Simone Valiante e tutti gli amministratori che hanno dato la fiducia alla mia persona, con l’auspicio di poterla ricambiare con risposte concrete e nell’interesse dei territori”, dice Stanziola.