Dimissioni per la Vicepresidente dei Giovani Socialisti “Circolo Cis Alentum”

Si dimette dalla carica di vicepresidente della Federazione Giovani Socialisti Circolo Cis Alentum, la giovane attivista Annalisa Siano. Un percorso iniziato nella primavera dell’anno scorso e giunto per lei, dopo aver militato a lungo nei campi del volontariato e dell’associazionismo.

La Fgs, movimento giovanile del Psi, sta cercando di tornare agli albori nel circondario cilentano, grazie all’impegno di Davide Salato, figlio di uno storico socialista di Castellabate. A indirizzarla al suo fianco, Franco Di Biasi, punto di riferimento del partito, nell’area agropolese.

Queste le sue dichiarazioni:

Poco meno di un anno fa, accoglievo con entusiasmo la proposta dell’amico Franco Di Biasi, di impegnarmi all’interno del direttivo della Federazione dei Giovani Socialisti del Cilento. La sua scelta di fiducia era ricaduta su di me per la dedizione spesa negli anni intorno alla causa “Cilento”. Priva di preferenze partitiche a livello nazionale e spinta dalla sola passione per la politica locale e dai valori sinceri che mi legano alle mie radici, decisi di intraprendere questa avventura. Purtroppo non si è rivelata stimolante come credevo! Ho cercato di portare sul tavolo problematiche importanti che affliggono il mio territorio ed i suoi giovani. Di fronte a tali tematiche ho notato il partito assorto nel suo desiderio di crescere, fare numeri ed ho avvertito la sensazione di starne stretta.

Seppur breve quest’esperienza mi ha insegnato tanto e sento la necessità di concluderla con un messaggio per i giovani:

“La facilità con cui, oggi, i giovani vengono strumentalizzati più che capiti vi condurrà verso il dubbio di operare come burattini diretti dall’alto. A quel punto scegliete di essere liberi, di continuare a occuparvi di tutto ciò di cui vi siete sempre occupati, senza il bisogno di una carica o di un titolo di appartenenza”. Quanto a me appartengo al mio territorio e per esso continuerò, senza sosta, a credere nel suo sviluppo e nella partecipazione attiva dei giovani, all’interno di esso.