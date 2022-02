A Sant’Arsenio uno sportello di ascolto e orientamento sociale

È da pochi giorni operativo a Sant’Arsenio uno Sportello di Ascolto, Front Office e primo orientamento sociale. Si tratta di un prezioso strumento che il Comune mette a disposizione della cittadinanza in collaborazione con la Cooperativa “Iris” di San Rufo.

L’idea è quella di sostenere le persone che negli ultimi anni, anche a causa della Pandemia, hanno visto aumentare le difficoltà di inserimento sociale e realizzazione esistenziale.



Detto servizio è rivolto ad ogni fascia di età o categoria sociale, ed è utile per assumere informazioni, notizie, etc, sui diversi servizi pubblici, per acquisire consigli e suggerimenti, per consulenze ed orientamento nel disbrigo di pratiche burocratiche, per chiarimenti sui diversi percorsi attivabili per legge.

Lo sportello resterà aperto il Martedì, dalle 15.00 alle 17.00, ed il Giovedì dalle 10.00 alle 12.00.



Gli appuntamenti possono essere fissati, nel rispetto della privacy, tramite e-mail info@cooperativairis.it oppure al numero di cellulare 328 9820786. Si precisa che le attività non hanno natura professionale e che al tempo stesso sono assolutamente gratuite.