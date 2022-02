Palinuro, “Giornata dei calzini spaiati”: un invito a rispettare le diversità

Il 4 febbraio è la “Giornata Dei Calzini Spaiati”. Uno strano fenomeno che si verifica in tutte le case ad ogni stesa di bucato quello di non trovare più il compagno di un calzino ma che in senso figurato rappresenta appieno questa giornata che venne istituita proprio per sensibilizzare alla diversità con lo scopo di voler valorizzare l’amicizia senza frontiere. Ogni primo venerdì di febbraio si celebra questa giornata.

Quest’anno anche l’istituto Publio Virgilio Marone di Palinuro ha voluto aderire a questa lodevole iniziativa con una mostra fotografica. Invitando tutti i bambini ad indossare un paio di Calzini Spaiati per poi fotografare i piedini e mettere in mostra all’interno dell’istituto le stampe. All’iniziativa aderiranno anche docenti e collaboratori scolastici.