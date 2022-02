Moio della Civitella: “Encomio solenne” al Segretario Comunale

MOIO DELLA CIVITELLA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Enrico Gnarra, ha scelto di conferire “Encomio solenne” al Segretario Comunale, la Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero, in servizio presso il Comune, dal Novembre 2014.

Il conferimento in segno di apprezzamento per l’eccellente servizio dell’attività prestata in favore del Comune di Moio della Civitella e dell’intera collettività quale Segretario Comunale.

“E’ nostra intenzione, conferire questo tributo di lode, poichè la Dott.ssa, in possesso di elevate capacità direttive, di coordinamento e di organizzazione del lavoro; – fanno sapere da palazzo di città- ha dato, con il suo impegno, le sue capacità, un rilevante impulso all’attività amministrativa.

La Dott.ssa Ruggiero, ha identificato il fulcro di ogni procedura amministrativa di competenza dell’Ente; assicurando il rispetto della legalità e della trasparenza, contribuendo al servizio pubblico, apportando benefici per l’intero territorio comunale”– concludono.