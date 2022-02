L’Almanacco del 4 Febbraio 2022

Almanacco del 4 Febbraio 2022:

Santi del giorno: San Gilberto di Limerick (Vescovo)

Sant’Andrea Corsini (Vescovo)

San Giuseppe da Leonessa

San Gilberto di Sempringham (Abate)

Etimologia: Gilberto, Deriva dall’antico tedesco gisal – bert e significa “nobile/famoso ostaggio”.

Proverbio del giorno:

Febbraio il sole in ogni ombraio.

Aforisma del giorno:

Si fa torto alle parti giuste quando si vuole aiutarle con truffe. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

2004 – Facebook rivoluziona i social network: Volenti o nolenti tutti gli individui sono collegati tra loro da una catena infinita di relazioni, più o meno significative. Un concetto filosofico che un giovane studente di Harward ha saputo trasformare nell’affare del secolo, rivoluzionando il mondo dei social network ed entrando nel quotidiano di milioni di persone.

1945 – Si apre la conferenza di Yalta: Mentre la Seconda guerra mondiale si avviava alle battute finali, le potenze alleate (ad eccezione della Francia) si diedero appuntamento in Crimea, nell’estremo sud dell’allora Unione Sovietica, per decidere le sorti del conflitto e il futuro assetto di una parte importante dell’Europa.

Sei nato oggi? Il lavoro è spesso il perno della tua vita: hai molte possibilità di successo in tutte le professioni che hanno attinenza con la tecnica, l’elettronica e l’aviazione. In amore sei facilmente affascinato da personaggi insoliti e non è escluso che tu prenda qualche cantonata. Col tempo diventerai più prudente e saprai capire chi davvero fa per te.

Celebrità nate in questo giorno:

1975 – Natalie Imbruglia: Cantante pop giunta al successo alla fine degli anni Novanta, apprezzata anche come attrice sul piccolo e sul grande schermo. Australiana di Sydney, entra nel mondo dello spettacolo come testimonial in una pubblicità e in seguito come attrice di diverse soap opera, prima di trasferirsi a Londra per realizzarsi come cantante.

1900 – Jacques Prévert: Non è riduttivo se lo si ricorda come poeta dell’amore, visto che in gran parte della sua produzione domina questo sentimento spontaneo e libero, visto come unica fonte di salvezza.