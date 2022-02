L’Almanacco del 3 Febbraio 2022

Almanacco del 3 Febbraio 2022:

Santi del giorno: San Biagio (Vescovo e Martire)

Sant’Oscar (Ansgario, Vescovo)

San Celerino di Cartagine (Martire)

San Leonio (Sacerdote)

San Lupicino (Vescovo)

San Simeone il Vecchio

San Tigrido (Teridio) di Gap (Vescovo)

Sant’Adelino di Celles (Abate)

Santa Berlinda di Meerbeke

Santa Vereburga (Badessa)

Etimologia: Biagio, deriva dal nome latino Blasius a sua volta legato all’aggettivo blaesus che significa “balbuziente”..

Proverbio del giorno:

Chi vuole un bel granaio, lo semina in febbraio.

Aforisma del giorno:

Facendo noi la volontà degli altri, dobbiamo far conto di fare la volontà di Dio, che ci viene manifestata in quella dei nostri superiori e del nostro prossimo. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi:

1957 – In onda Carosello Fare zapping non si poteva, perché il telecomando sarebbe arrivato vent’anni dopo. Tuttavia, quando arrivava la pubblicità nessuno sbuffava, al contrario tutta la famiglia si godeva il piccolo teatrino di personaggi reali e immaginari associati ad altrettanti prodotti commerciali. Ultimi scampoli degli anni Cinquanta, in TV compare per la prima volta Carosello.

1998 – Strage del Cermis: Febbraio 1998. La stagione invernale in Trentino è nel suo periodo di massima affluenza e la funivia trasporta ogni giorno centinaia di persone dalla stazione di Cavalese, in provincia di Trento, agli impianti sciistici del Cermis. Sono da poco passate le 15, quando una cabina con venti persone (7 tedeschi, 5 belgi, 3 italiani, 2 austriaci, 2 polacchi e 1 olandese di 14 anni) a bordo inizia la discesa verso Cavalese. A 300 m dall’arrivo, con le lancette sulle 15,13, accade l’impensabile: un aereo militare Prowler del corpo dei Marines, decollato dalla base Nato di Aviano, tenta una manovra azzardata, ai limiti della follia.

Sei nato oggi? Hai grandi capacità dialettiche e l’eloquenza ti aiuta ad affermare le tue ragioni in tutti gli ambiti della vita. Questa dote, unita al dinamismo e alla velocità con cui sai prendere decisioni azzeccate, ti garantisce il successo nel lavoro. In amore sai affascinare il partner ed ottenere da lui quel che desideri: bada solo a non esagerare!

Celebrità nate in questo giorno:

1959 – Ferzan Özpetek È il regista delle diversità che scompaginano l’esistenza tranquilla e conformista dei suoi personaggi, che scoprono la verità dei propri sentimenti. Nato a Istanbul.

1950 – Alvaro Vitali: Una maschera comica naturale, la più irriverente e scollacciata del cinema italiano, in cui è stato un assoluto protagonista della commedia sexy. Nato a Roma.