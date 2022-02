Salento, ampliamento del cimitero: in arrivo 40 nuovi loculi

SALENTO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gabriele De Marco, ha approvato il progetto per la costruzione di 40 nuovi loculi presso il cimitero di Salento Capoluogo.

Gli interventi

Nello specifico, l’intervento, realizzato in autofinanziamento, prevede la realizzazione di due cappelle per tumulazione, ognuna delle quali ha la capienza per venti loculi, distinti in dieci per ogni facciata, organizzati in due colonne da cinque; ogni cappella sarà coronata da croce metallica su entrambe le facciate.

Le opere che riguarderanno l’intervento, consisterà in lavori di scavo per la preparazione del piano di fondazione delle cappelle, il basamento sarà rivestito in pietra; saranno entrambe dotate di impianto elettrico per l’installazione delle luci votive; sono, altresì, previsti, lavori di sistemazione dei muretti situati nelle vicinanze delle due opere; la spesa per il progetto dei lavori, ammonta € 44.000,00.