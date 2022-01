Cilento: il virus continua ad uccidere. Tre decessi nelle ultime 72 ore

Il covid continua a mietere vittime. Sono 3 i decessi registrati nelle ultime 72 ore. In lutto le comunità di Agropoli, Capaccio Paestum e Centola. Nel primo caso si tratta di una donna ricoverata in ospedale con gravi patologie pregresse. Era in ospedale anche un 58enne di Centola, non vaccinato, spirato nella giornata di ieri.

Dopo un periodo di stabilità il covid è tornato ad uccidere. Dagli ospedali confermano che ad essere in condizioni più gravi sono proprio coloro che hanno scelto di non vaccinarsi.

La buona notizia sul fronte coronavirus, però, è che in tutta la Provincia si registra un calo dei contagi. Sono poco meno di 12mila gli infettati emersi negli ultimi sette giorni, 3mila in meno della scorsa settimana e 10mila rispetto alla precedente.

Arrivano a 66mila, complessivamente, i casi rilevati a gennaio, che da soli coprono quasi la metà di quelli registrati dall’inizio della pandemia.

Anche nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni la curva è in calo. In comuni come Agropoli, Capaccio Paestum e Castellabate, dove i casi sembrano in aumento, la proporzione rispetto ai tamponi esaminati fa segnalare un calo rispetto alle scorse settimane.