Capaccio, 10 punti per il conferimento dell’olio esausto

CAPACCIO PAESTUM. L’amministrazione comunale, guidata da sindaco Franco Alfieri e la Sarim srl, hanno attivato un nuovo servizio posizionando sul territorio 10 stazioni in cui conferire l’olio alimentare esausto. Gli oli esausti sono una frazione dei rifiuti urbani che richiede una particolare gestione in quanto, se smaltiti in modo scorretto o impiegati in maniera impropria, provocano ingenti danni ambientali.

Olio esausto: il rischio inquinamento

Infatti se versato sul suolo, l’olio usato penetra nel terreno contaminando la falda acquifera che fornisce l’acqua potabile e quella per l’irrigazione delle colture. Se disperso in acqua, galleggia formando una pellicola impermeabile all’ossigeno determinando la morte di tutto ciò che vive al di sotto di essa. Se bruciato impropriamente, l’olio usato immette nell’atmosfera sostanze inquinanti in grado di determinare danni alla salute umana e di incentivare il fenomeno del riscaldamento globale e di conseguenza quello dei cambiamenti climatici.

Se sversato nel lavandino o nel water determina problemi nelle fognature ed agli impianti di depurazione, a causa della solidificazione o della formazione di saponi.

Il suo recupero invece, permette di produrre lubrificanti, biodiesel e saponi riducendo il ricorso a oli

vergini o ad altre risorse naturali. È dunque assolutamente necessario procedere a una raccolta specifica degli oli esausti, puntando a recuperarli tramite la raccolta differenziata.

Lo smaltimento

Il primo passo da compiere nello smaltimento di questa tipologia dei rifiuti è depositare gli oli esausti

in appositi contenitori.

Al fine di prevenire i problemi ambientali e tecnici dovuti ad un non corretto smaltimento degli oli e

di favorirne il recupero e la valorizzazione economica, il Comune di Capaccio Paestum ha in essere

un servizio di raccolta degli oli esausti commestibili mediante la modalità stradale e la raccolta dedicata presso l’isola ecologica.

CHI SVOLGE IL SERVIZIO DI RACCOLTA

A gestire il servizio sarà la ditta SARIM SRL

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO DI RACCOLTA

Per la raccolta degli oli esausti è in essere un servizio dedicato a tutte le utenze domestiche e non domestiche (famiglie e attività commerciali / produttive / di servizio) presenti sul territorio comunale tutti i giorni e in qualsiasi orario negli appositi contenitori.

COSA CONFERIRE NEGLI OLI ESAUSTI

All’interno degli oli esausti possono essere conferiti:

– Oli vegetali da frittura

– Oli e grassi alimentari deteriorati o scaduti

– Grassi animali come burro e strutto

– Residui di oli di conserve (prodotti di gastronomia conservati sott’olio)

– Residui di oli di prodotti in scatola (tonno, sardine, ecc.)

– oli alimentari scaduti;

– altri oli commestibili.

Non vanno conferiti in questa frazione gli oli non commestibili quali quelli minerali (oli motore, dell’impianto frenante ecc.).

ALCUNI ACCORGIMENTI PER UNA RACCOLTA DI QUALITÀ

Per una raccolta di qualità degli oli esausti occorre:

– non mescolare gli oli commestibili con oli minerali;

– rimuovere i residui evidenti di cibo e altri residui solidi grossolani dall’olio prima del conferimento;

– evitare di conferire oli mescolati ad abbondanti quantità di acqua.

GIORNI E ORARI DI CONFERIMENTO

Il conferimento degli oli esausti è possibile tutti i giorni in tutti gli orari all’interno degli appositi contenitori stradali e presso l’isola ecologica nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

DOVE E COME CONFERIRE

Il conferimento di tale frazione merceologica può essere effettuato nei contenitori appositi presenti in

varie strade pubbliche.

Nel momento del conferimento evitare sversamenti maldestri in modo da non imbrattare i contenitori usati per la raccolta e le strade circostanti.

Analogamente, non si devono lasciare bottiglie e flaconi all’esterno dei contenitori adibiti alla raccolta

specifica degli oli.

Inoltre, l’olio alimentare esausto non va versato in maniera sfusa, ma attraverso degli imballaggi in

plastica (bottiglia dove raccogliere l’olio dopo l’utilizzo).

Dove trovare i contenitori per gli oli esausti

Ecco dove sono posizionati contenitori

1 Capaccio Capoluogo

Nei pressi del contenitore abiti usati, fronte parcheggio comunale area giardini

2 Capaccio Scalo Area parcheggio ex Cinema Miriam

3 Capaccio Scalo

Via Italia 61 intersezione stradale Via Parri, nei pressi del contenitore abiti usati

4 Ponte Barizzo Area verde

5 Laura Via Francesco Gregorio – Parcheggio comunale

6 Torre di Paestum Via Torre di Paestum, nei pressi della Chiesa

7 Licinella Via Licinella – nei pressi del Parco dei Tigli

8 Santa Venere Via Magna Graecia – Parcheggio comunale

9 Borgonuovo Via Magna Graecia, nei pressi del contenitore abiti usati

10 Gromola Parcheggio comunale fronte campo sportivo

CONFERIMENTO PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA

Il conferimento presso l’isola ecologica è possibile tutti i giorni dal lunedì al sabato negli orari di apertura.

L’isola ecologica è aperta secondo i seguenti orari:

• Lunedì: dalle 10,00 alle 13,00

• Martedì: dalle 15,00 alle 17,00

• Giovedì: dalle 15,00 alle 17,00

• Venerdì: dalle 10,00 alle 13,00

• Sabato: dalle 9,00 alle 13,00.