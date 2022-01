Caggiano: sulla Tari esenzioni per famiglie in difficoltà e riduzioni per le attività

CAGGIANO. In questi giorni sono in distribuzione le bollette TARI (Tassa Rifiuti) relative all’anno 2021. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Modesto Lamattina, ha cercato di dare alle famiglie e alle imprese un aiuto concreto prevedendo esenzioni per le fasce più deboli e riduzioni per tutti i residenti e e attività presenti sul territorio.

Questo il messaggio che le utenze troveranno allegato alle bollette:

“Dal 15 marzo 2020, data in cui il nostro piccolo comune venne dichiarato “zona rossa”, i cittadini e le imprese hanno affrontato, seppur con grande senso di comunità, una situazione a tratti drammatica, che ha portato con sé non pochi problemi economici.

A tal fine, per dare un aiuto concreto a tutti, sono state previste riduzioni e/o esenzioni dalle tariffe TARI sia alle utenze domestiche (UD) che alle utenze non domestiche (UND) interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni a seguito del perdurare dell’emergenza Covid-19.

Ogni azione è stata adottata per fornire un sostegno alle famiglie e all’economia locale, dando al tempo stesso un segnale di speranza e rinascita”