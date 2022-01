Agropoli: giunta riabbraccia Mutalipassi. Coppola lavora sulle alleanze

AGROPOLI. Da oggi l’amministrazione Coppola torna a lavorare a ranghi completi. A circa un mese dalle dimissioni di Massimo La Porta dalla carica di presidente del consiglio, l’assessore al bilancio Roberto Mutalipassi ha sciolto le riserve: resterà con l’attuale maggioranza. Una decisione attesa considerato che il componente della giunta era stato eletto nella lista Agropoli Oltre, passata in minoranza proprio a seguito della scelta di La Porta di dimettersi.

Mutalipassi ha seguito un percorso differente. Come si porrà ora il resto del gruppo di fronte alle sue decisioni? Nessuna nota ufficiale è giunta al momento. Se Mutalipassi, però, sperava in un divorzio tranquillo e rispettoso delle scelte, La Porta e gli altri membri del gruppo politico pare non l’abbiano presa proprio bene.

La strada, comunque, è ormai tracciata e risolti i problemi interni, per il sindaco in carica restano da chiarire i rapporti con gli alleati. Il primo confronto chiarificatore sarà con il Pd. Poi toccherà a Psi, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, con i quali Coppola ha sempre detto di voler dialogare.

La mission più difficile sarà proprio l’eventuale accordo con i socialisti che seppur non hanno espresso fin ora una posizione ufficiale, da tempo hanno messo in pratica una politica destabilizzante, tesa a smentire la ricandidatura di Coppola.