Federico Fazio: Lentiscosa aspetta il suo “Comandante”

Origini cilentane per il nuovo calciatore della Salernitana Federico Fazio, difensore argentino classe ’87. Dalla Roma, l’ex Siviglia e Tottenham, è approdato nelle ore scorse a Salerno dove è stato presentato a stampa e tifosi. Il calciatore nato a Buenos Aures, che indosserà la maglia numero 17 e legatosi al club granata fino al 2024, resterà cosi in Italia, dove è arrivato nel 2016 per giocare in Serie A, avvicinandosi al Cilento e alla sua Lentiscosa, paese di dove è originario per via dei bisnonni.

Federico Fazio: Lentiscosa chiama “Il Comandante”

La società calcistica dilettantistica di Lentiscosa, con un coro che accomuna la comunità locale, ha aperto le porte aspettando il ritorno di Federico Fazio, soprannominato “Il Comandante” per la sua personalità forte in campo, postando sul suo canale social: “Caro Federico ci hai regalato una gioia immensa… Ti aspettiamo a Lentiscosa“.

Nel 2018 la cittadinanza onoraria nella cittadina cilentana

Nella serata del primo settembre 2018 a Lentiscosa in piazza S. Rosalia nella frazione del comune di Camerota, è stata conferita la cittadinanza onoraria al difensore argentino ex Roma Federico Julian Fazio. Il classe ’87 vanta chiare origini italiane avendo il nonno paterno di Erice, in Sicilia, mentre quello materno proprio di Lentiscosa: il calciatore nato a Buenos Aires cosi si è legato per sempre alla cittadina cilentana. Lo steso Federico Fazio, ad inizio 2018, alla Gazzetta dello Sport affermò: “Mio nonno partì dalla Sicilia nel 1949 e non è mai tornato nella sua terra d’origine. Tutta la famiglia è rimasta con lui e mio padre aveva sempre voglia di tornare. Mio nonno materno era invece originario di Lentiscosa, in provincia di Salerno, mia nonna della zona di Como. Ho sangue italiano. Mio nonno arrivò in Argentina dopo un mese di nave, ha fatto tanti lavori!”.

Le prime parole del calciatore granata

Nelle prime dichiarazioni di Federico Fazio in maglia granata non mancano parole riferite alle sue origini. “I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno e sono partiti dal porto di Salerno per l’Argentina tanti anni fa. Loro se mi vedessero oggi qua sarebbero orgogliosi di vedermi con questa maglia”.