Sicignano degli Alburni: ok alla messa in sicurezza per l’impianto sportivo

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. E’ stato approvato il progetto per il miglioramento e la messa in sicurezza del campetto sportivo polivalente, in località Castelluccio Cosentino.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giacomo Orco, intende ammodernare l’impianto sportivo al fine di renderlo fruibile, sia dagli spettatori che, soprattutto, da chi pratica le attività sportive polivalenti in modo amatoriale; nello specifico verrà effettuata la messa in sicurezza dell’intero impianto sportivo, rifacimento degli spogliatoi e delle recinzioni.

Il progetto dei lavori avrà una spesa complessiva di € 53.670,77 di cui € 41.854,11 per lavori e € 10.966,66 di somme messe a disposizione.

Il progetto rientra nella Legge Regionale n° 30 del dicembre 2020, l’Agenzia Arus Universiadi per lo sport, infatti, svolge funzioni di Ente strumentale della Regione Campania in materia di: programmazione, manutenzione e gestione degli impianti sportivi, promozione del valore dello sport e della pratica sportiva.

“Allo stato attuale l’impianto sportivo, versa in uno stato di abbandono totale e quindi non fruibile dalla collettività– evidenziano da palazzo di città– noi come amministrazione comunale intendiamo ridare dignità ad uno dei luoghi simbolo per l’aggregazione tra giovani, punto di incontro per una vasta area del territorio”.