“Rilanciamo il Borgo di Roscigno Vecchia”: ecco l’iniziativa

ROSCIGNO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, in campo per l’iniziativa “Rilanciamo il Borgo di Roscigno Vecchia”. L’obiettivo è quello di avviare iniziative e reperire risorse per il rilancio della “Pompei del ‘900”, dando mandato anche a società internazionali per la ricerca sul mercato di progetti di riqualificazione del patrimonio edilizio comprendente Piazza Nicotera, in conformità di una destinazione turistico-alberghiera-culturale.

Il programma

La valorizzazione del Borgo, è sempre stata l’ambizione di ciascun cittadino e in particolar modo, delle varie amministrazioni comunali.

Nello specifico l’Ente intende mettere in atto interventi di riqualificazione, con tutte le forze e le energie umane disponibili, nonché economiche reperibili.

Nel corso di quest’ultimo anno, il Comune ha già stipulato un protocollo d’intesa con l’Università di Salerno e l’Università di Napoli; per la creazione di percorsi scientifici, culturali e storici.

Per il Comune di Roscigno, questa idea, rappresenta un’importante opportunità per le politiche di promozione del territorio.

Le risorse reperibili attraverso i finanziamenti pubblici, hanno tempi piuttosto lunghi, tanto da non consentire una realizzazione completa per il desiderio di rilancio. Per questo si punta anche a garantire investimenti privati. I progetti finali saranno vagliati dall’amministrazione comunale e sottoposti ai proprietari dei fabbricati privati non acquisiti al patrimonio comunale per avviare il programma di rilancio.

Il commento

“Faremo tutto il possibile affinchè si possa realizzare l’auspicato rilancio del Borgo- così fanno sapere da palazzo di città. L’operazione di promozione turistica deve garantire, attraverso la tutela e la valorizzazione, il mantenimento di un patrimonio di monumenti; di memorie che altrimenti andrebbero perdute.

Il nostro intento è quello di far rivivere ai visitatori, quelle atmosfere tipiche del Cilento; odori e sapori che fanno diventare “la tipicità” un momento di vita che vale la pena di “gustare”; insieme anche ad un bellissimo panorama, con tutti i sensi, assistiti, ovviamente, con servizi qualificati“.