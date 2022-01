Garanzia Giovani, al via i tirocini a Castellabate

Il Comune di Castellabate, grazie al Programma Garanzia Giovani, ha ricevuto finanziamenti per l’attivazione di 6 tirocini rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Le figure saranno a supporto delle varie attività dell’Ente.

Nello specifico: due figure a supporto del settore turismo; due figure a supporto del settore della salvaguardia ambientale; due figure di supporto al settore delle politiche giovanili e sociali.

E’ necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni; non essere attualmente già impegnati in un altro lavoro e nello studio. Per candidarsi è necessario rivolgersi al Centro per l’impiego territorialmente competente.