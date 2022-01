Efficientamento energetico: Rutino programma interventi all’edificio comunale

RUTINO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico/economica per la ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’edificio comunale sito in Via Area del Pero.

Le finalità

Nello specifico l’Ente, intende programmare interventi per l’efficientamento energetico, tenendo conto che insieme alla conservazione del patrimonio immobiliare, sono tematiche prioritarie ed improcastinabili.

In caso di finanziamento del nuovo edificio scolastico, l’attuale immobile, dovrà essere destinato ad altro utilizzo; viste la conformità dell’immobile, le caratteristiche, gli spazi esterni, potrebbe essere candidato ad ospitare la locale stazione dei Carabinieri.

Il progetto dei lavori, prevede una spesa complessiva pari a € 1.414.920,00 di cui € 972.000,00 per lavori e € 442.920,00 di somme messe a disposizione.

Nel territorio comunale di Rutino, è presente il fabbricato sito in Via Area del Pero; attualmente l’immobile è destinato ad edificio scolastico, ospitante la scuola dell’infanzia e secondaria di I° grado.

Con Deliberazione del 5 dicembre 2020, l’amministrazione comunale, approvava il progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico sito in via Garibaldi; in quanto prevede l’accorpamento dei due edifici scolastici esistenti, lo stesso è collocato nella graduatoria triennale della Regione Campania.

Il commento

“E’ nostra intenzione– evidenziano dal Comune– programmare la riqualificazione del fabbricato, in modo da renderlo efficiente dal punto di vista energetico”.