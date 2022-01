Garanzia Giovani: opportunità di lavoro per i ragazzi di Castelnuovo Cilento

CASTELNUOVO CILENTO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Eros Lamaida, ha aderito al “Programma Garanzia Giovani”, in convenzione con Mestieri Campania- Agenzia per il lavoro.

Nello specifico, l’Ente, ospiterà 3 tirocinanti iscritti al Programma Garanzia Giovani. Il termine fissato per la presentazione delle domande è l’11/02/2022.

Ecco chi sono i destinatari dell’avviso

Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che non sono iscritti nè a scuola nè all’Università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale (Neet);

giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 e i 35 anni, non compiuti, che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania.

Le figure professionali individuate sono: agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazione di fiori e piante ornamentali. Addetto alla viedeoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate (per queste figure, si ricerca una persona diversamente abile, iscritta la collocamento mirato).

Per partecipare è necessaria l’adesione al Programma Garanzia Giovani all’indirizzo web: https://cliclavoro.lavorocampania.it- sez Cittadino. Una volta completata la procedura, è possibile candidarsi.

Il commento

“E’ un importante programma che favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati, cerca di agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento tirocinio come misura di politica attiva, siamo felici di aderire a questo progetto come opportunità, concreta, sul territorio”– così fanno sapere da palazzo di città.