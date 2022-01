Home/Scuola - Università/ Teatro, musica, artigianato e finanza: laboratori per 200 bambini dell’IC di Castellabate

Teatro, musica, artigianato e finanza: laboratori per 200 bambini dell’IC di Castellabate Laboratori per i bambini dell'IC di Castellabate, un'iniziativa che li vedrà impegnati in varie attività che contribuiranno alla loro crescita