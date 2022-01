Avviso pubblico per l’inserimento del Vallo di Diano nel reticolo dell’Alta Velocità

La Comunità montana Vallo di Diano dà seguito a quanto disposto dalla Conferenza dei Sindaci del 21 gennaio scorso ed avvia una pubblica consultazione per la costituzione del Comitato Alta Velocità con Fermata nel Vallo di Diano. L’Ente con sede a Padula ha di recente pubblicato le modalità di adesione per la COSTITUZIONE DI UN COMITATO PER L’INSERIMENTO DEL VALLO DI DIANO NEL RETICOLO DELL’ALTA VELOCITÀ – LINEA SALERNO/REGGIO CALABRIA.

“L’inserimento del Vallo di Diano nel reticolo dell’alta velocità per mezzo della ferrovia , con una fermata nel comprensorio, rappresenta per la Comunità Montana il principale obiettivo strategico di sviluppo territoriale per i prossimi anni” sottolinea in merito Gaetano Spano, assessore alla Comunità montana Vallo di Diano.

“Vista l’importanza dell’argomento e le prospettive enormi di crescita che ne conseguirebbero, abbiamo deciso di dare vita al più ampio coinvolgimento possibile con la costituzione formale di un comitato aperto alla società civile, alle associazioni, ai professionisti, al mondo della cultura e in generale a chiunque voglia apportare il proprio contributo a quella che sarà un’opportunità di importanza epocale, con l’obiettivo di raggiungere il risultato più condiviso possibile, mettendo a frutto tutte le competenze tecniche e mettendo insieme tutte le forze”.

DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO: 1.Enti Pubblici 2.Associazioni 3.Ordini Professionali

FINALITA’: 1.creare un tavolo a cui potranno partecipare tutti i soggetti interessati; 2.discutere ed identificare le possibili soluzioni tecnicamente efficaci e realizzabili, prendendo in considerazione i principali aspetti logistici, sociali ed economici; 3.produrre un’analisi swot per comparare le varie soluzioni considerate; 4.prendere in considerazione le soluzioni migliori da perseguire tenendo conto di tutti i fattori contingenti, attraverso l’utilizzo del piano di sviluppo socio/economico territoriale; 5.nominare il o i rappresentanti istituzionali che dovranno rapportarsi con i soggetti coinvolti (RFI, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Regione Campania) e stipulare con essi un protocollo di intesa, finalizzato alla determinazione e condivisione della migliore soluzione per l’inserimento del territorio del Vallo di Diano nel reticolo dei servizi ad alta velocità mediante la realizzazione di una stazione dedicata ed altre soluzioni infrastrutturali o di servizio.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: La manifestazione di interesse può essere inoltrata all’ufficio protocollo di questa Comunità Montana attraverso consegna a mano oppure attraverso invio a mezzoPEC all’indirizzo posta@pec.montvaldiano.it, entro 10gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente SEDE: Comunità Montana Vallo di Diano – loc Vascella.