Sapri piange la sua terza vittima del covid

Sapri piange la sua terza vittima causa covid dall’inizio della pandemìa: si tratta di una anziana, 91 anni, che da qualche giorno era ricoverata presso l’ospedale dell’Immacolata dopo aver contratto virus. È deceduta nel pomeriggio. Viveva con il fratello, di qualche anno più giovane, anche lui contagiato: attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale di Battipaglia.

“Alla famiglia della nostra concittadina deceduta va l’abbraccio e la vicinanza della comunità tutta”, il messaggio di cordoglio del primo cittadino Antonio Gentile.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, sono 9 quello registrati nelle ultime ventiquattr’ore in riva alla Baia. 6 le guarigioni, per un report cittadino che si assesta a +95.