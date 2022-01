Rifiuti alla foce dell’Alento: bonifica a cura dei percettori del reddito di cittadinanza

CASAL VELINO. Al via la rimozione dei rifiuti alla foce dell’Alento, problematica già più volte portata all’attenzione pubblica e degli enti interessati. Ad intervenire in questi giorni sono alcuni operai percettori di reddito di cittadinanza che sono stati impiegati dal Comune di Casal Velino per ripulire un’area di grande interesse ambientale.

L’Alento è uno straordinario sito di interesse naturalistico: qui, oltre lontra più volte avvistata, vi è una grande ricchezza di avifauna e migliaia di uccelli vi fanno sosta durante la migrazione. Ecco perché dai più parti era stata sollecitata una campagna di sensibilizzazione per preservare questo sito.

Sul posto sono presenti diversi rifiuti, sia alla foce dell’Alento che lungo le sue rive. Già in passato alcune associazioni hanno avviato delle iniziative per la pulizia della zona, ora è il Comune ad intervenire con i percettori del reddito di cittadinanza chiamati ad effettuare interventi di pubblica utilità.