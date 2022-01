Laurito, Biblioteca comunale: avviso per la nomina del nuovo Direttore

LAURITO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, è alla ricerca di un nuovo Direttore del Centro Multimediale- Biblioteca, presente sul territorio comunale.

I requisiti per l’ammissione sono i seguenti: diploma di laurea magistrale in materie umanistiche, progetto di gestione del Centro, il compenso sarà di € 1500 all’anno e e le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 24/02/2022.

Criteri e valutazioni

Alla laurea saranno attribuiti fino ad un massimo di 8 punti come lo schema riportato di seguito:

a) votazione da 66 a 80, punti 0,50

b) votazione da 81 a 85, punti 1

c) votazione da 86 a 90, punti 2

d) votazione da 91 a 95, punti 3

e) votazione da 96 a 100, punti 4

0 votazione da 101 a 105, punti 5

g) votazione da 106 a 110, punti 6

h) votazione di 110 e lode, punti 8

Al progetto di gestione, invece, saranno attribuiti fino ad un massimo di 5 punti:

a) previsione di acquisizione di finanziamenti pubblici o privati da investire nelle attività del Centro, punti 3

b) coinvolgimento attivo nelle attività del Centro di persone con età superiore a 65 anni, punti 1

c) coinvolgimento attivo nelle attività del Centro di ragazzi con età fino a 25 anni, punti 1

Al curriculum vitae, saranno attribuiti fino ad un massimo di 4 punti tenendo conto dell’esperienza nella gestione di Centri Multimediali e/o biblioteche, studi specialistici in materia di archiviazione e catalogazione documentale e anche digitale.

La Biblioteca comunale “Angelo Cammarosano e centro multimediale Silvia Andreani”, è stato istituita nel Comune di Laurito, nel dicembre del 1994.